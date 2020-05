Leicester, sogno Lallana per il centrocampo: può essere il regalo Champions ai tifosi

Il Leicester tenta il colpo Adam Lallana. Come riporta il Daily Star, le Foxes starebbero infatti provando a convincere l'esperto centrocampista in scadenza di contratto col Liverpool a cambiare aria durante la prossima estate. Poco utilizzato da mister Klopp in questa stagione, il nazionale inglese ha già ricevuto un'offerta importante, con la possibilità - almeno per ora - di continuare anche a giocarsi la Champions League (il Leicester è attualmente quarto in classifica con 53 punti).