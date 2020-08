Leicester, Vardy dopo il rinnovo: "Sono convinto che possiamo fare ancora meglio"

Prime parole di Jamie Vardy dopo il rinnovo con il Leicester. Il centravanti, che si è legato alle Foxes fino al 2023, ha dichiarato: "Amo giocare a calcio davanti ai miei tifosi al King Power Stadium e sono felice di poter continuare il mio viaggio con questo club. Abbiamo una squadra fantastica che credo capace di fare persino meglio e non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere nei prossimi anni".

I’m delighted to commit my future to the club and I can’t wait to see where the journey takes us next 🦊 💙 @LCFC pic.twitter.com/dFQ8W5tWHQ

