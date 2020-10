Lenin va da Togliatti: il fantasista brasiliano firma per il club di Serie B russa

vedi letture

Ex Flamengo di nome fa Marx, ed è già caccia alla sua maglia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Lenin ha firmato per Togliatti. Non si tratta di una riunione, o rievocazione, di nostalgici del comunismo dell'Unione Sovietica e del tempo che fu, visto che di mezzo c'è anche Marx, ma semplicemente di calcio. Infatti il ventenne brasiliano Marx Lenin, così chiamato dalla madre in omaggio al marito Marques ("però Marx suonava meglio", ha spiegato a 'O Dia') ma anche alle proprie simpatie politiche, ha firmato un contratto triennale per l'Akron Lada Togliatti, squadra della serie B russa e dell'omonima città sul Volga, ribattezzata con il nome del 'Migliore' nel 1964. Nel Lada Togliatti Lenin indosserà la maglia numero 15. cercando di dare il suo contributo per quella promozione a cui il club aspira. Ma alle battute questo ragazzo venuto fuori dal fertile vivaio del Flamengo è abituato fin da quando aveva 15 anni e regalava tocchi deliziosi e giocate insieme a Vinicius Jr., ora al Real Madrid, e a quel Lincoln considerato il vero gioiello delle giovanili del club carioca campione del Sudamerica. Lui, Marx Lenin, era soprannominato 'il Rivoluzionario' per via del nome e del cognome, "ma a me della politica interessa zero, e tutto ciò che voglio è un pallone. E poi Marx, con quel barbone, non ha nulla a che fare con me e il mio modo di essere. Tanto meno Lenin. La politica la lascio a mia madre, ma di scherzi me ne hanno fatto tanti, per via del nome, e io ci rido sopra. Chissà cosa mi diranno adesso in Russia". Intanto, è inutile dirlo, fra i tifosi del Lada Togliatti è cominciata la corsa all'acquisto della maglia numero 15 con quei nomi, Marx Lenin, sopra: diventerà un oggetto 'cult', c'è da scommetterci, visto che già arrivano richieste anche da altre parti del mondo. (ANSA).