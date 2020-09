Lens, Haise: "Bello vincere contro la finalista di Champions League"

Gioia incontenibile per Franck Haise, allenatore del Lens, al termine del match vinto per 1-0 sui campioni di Francia del Paris Saint-Germain: "E' molto bello vincere contro la finalista della Champions League, sono fiero dei miei giocatori e dei 5.000 tifosi che ci hanno dato una carica in più dall'inizio alla fine della partita. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, ce l'abbiamo messa tutta e siamo riusciti a portare a casa una grande vittoria: il gol segnato? Merito di una difesa alta e del pressing attuato sui portatori di palla del PSG. Rispetto alla gara di Nizza abbiamo commesso qualche errore in più, da domani lavoreremo per migliorarci ulteriormente".