Lens-PSG 1-0, esordio da incubo per i campioni, notte storica per la neopromossa. Gli highlights

Clamoroso ko del Paris Saint-Germain a Lens. Partita valida per il recupero del 2° turno di Ligue 1, ma di fatto esordio per gli uomini di Thomas Tuchel che hanno iniziato in ritardo la stagione 2020-21 per recuperare dalle fatiche di Champions. Partita decisa da un gol di Ganago al 57' e notte storica per il Lens, tornato nel massimo campionato francese dopo 5 anni di purgatorio.