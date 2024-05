Ufficiale Lens, riscattato dal Bahia il terzino sinistro Jhoanner Chavez: le cifre dell'operazione

Arrivato in prestito quest'inverno dal Brasile, da Bahia, Jhoanner Chávez è ora ufficialmente un giocatore del Lens a tutti gli effetti. Il club francese ha ufficializzato il riscatto dell'esterno sinistro classe 2002, che in questi pochi mesi trascorsi in Ligue 1 ha collezionato 8 presenze e ha pian piano guadagnato più spazio alle dipendenze di Haise.

Come riportano alcuni media francesi, il riscatto dovrebbe costare circa 4,5 milioni di euro al Lens. Questo è il comunicato ufficiale: "Abbinato ad un'opzione di riscatto, il prestito del nazionale ecuadoriano diventa definitivo. Il terzino sinistro, arrivato al Racing a gennaio, ora è artesiano fino al 2028!".