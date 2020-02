vedi letture

Levante, Paco Lopez: "Non è facile vincere contro Real e Barcellona nella stessa stagione"

Paco Lopez, tecnico del Levante, ha analizzato il successo ottenuto contro il Real Madrid ai microfoni di Marca: "Sono contento per la vittoria, i ragazzi e i tifosi se la meritano. Non è facile vincere contro Real e Barcellona nella stessa stagione, bisogna avere fiducia in questa squadra. I miei giocatori hanno dimostrato che possono fare cose interessanti come quella di oggi".

Spazio anche all'analisi della prestazione di Morales, autore del gol decisivo: "Si sacrifica per questa squadra, è un giocatore davvero importante. Sapevamo che c'era da soffrire. Abbiamo difeso molo bene, la squadra è stata sensazionale. Il Real ti obbliga a fare bene, siamo stati anche aggressivi in alcuni momenti", ha concluso Lopez.