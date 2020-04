Levante testa nuova mascherina per i giocatori: è finalizzata ai lavori di gruppo in palestra

Il Levante sarà la prima squadra della Liga a sperimentare una nuova mascherina per i giocatori. In attesa di conoscere quale sarà la data della ripresa del campionato il club valenciano prova a facilitare il lavoro di gruppo in palestra. I giocatori infatti avranno a disposizione una mascherina composta da materiale utilizzato generalmente per le immersioni e capace di impedire l'ingresso di polline, fumo, polvere e sostanze chimiche.