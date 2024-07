Ufficiale Leverkusen agonia, Azmoun vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab fino al 2027

Sardar Azmoun e il Bayer Leverkusen si separano. L'attaccante iraniano, conosciuto in Serie A per il prestito dello scorso anno alla Roma di José Mourinho prima e Daniele De Rossi poi, è volato in Arabia per dare inizio ad una nuova avventura. Al Shabab ha annunciato a tutti gli effetti l'ingaggio del centravanti 29enne che lascia così la Bundesliga.

Il giocatore ha firmato con il club di Dubai fino al 2027. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Leverkusen otterrà 5 milioni di euro per il trasferimento di Azmoun, che potrebbe aumentare di un ulteriore milione a seconda delle sue prestazioni. Un profitto bello e buono per le Aspirine, visto che l'iraniano classe '95 si trasferì a Leverkusen per 2,5 milioni di euro all'inizio del 2022. Un destino inevitabile per il 29enne che non è mai riuscito ad entrare nel progetto tecnico di Xabi Alonso, e per altro dopo che il giocatore non si era presentato in ritiro con i tedeschi senza una valida giustificazione - si legge sul portale francese.

La nota ufficiale diffusa sui social. "Ufficialmente: la Shabab Al-Ahly Football Company annuncia il suo contratto con il giocatore della nazionale Serdar Azmoun, proveniente da Leverkusen, Germania.