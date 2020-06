Leverkusen, Bosz: "Non si possono commettere così tanti errori contro il Bayern"

vedi letture

"Oggi abbiamo perso con una squadra di alto livello". Questa la sentenza di Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, dopo il 2-4 in casa contro il Bayern Monaco. Il tecnico ha poi aggiunto: "Persino nei primi 30 minuti, quando eravamo ancora in partita, avevo l'impressione che non eravamo in condizioni normali. Ciò era certamente dovuto al Bayern, ma anche a noi: abbiamo fatto troppi errori e non puoi permetterlo contro il Bayern, che ha vinto meritatamente. Non dovrebbe succedere a una squadra come la nostra di prendere due gol così a ridosso dell'intervallo".