Leverkusen-Rangers, probabili formazioni: Havertz titolare per conquistarsi l'Inter

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo e nella serata di ieri si sono disputati i primi quattro incontri. Questa sera si completerà il quadro degli ottavi di finale:

Sembra una formalità, quella del Bayer Leverkusen questa sera contro i Rangers. Si parte dal 3-1 di Glasgow che chiude virtualmente la contesa. Chi passa il turno affronterà l'Inter.

COME ARRIVA IL BAYER LEVERKUSEN - Le aspirine non giocano una partita ufficiale da un mese. L'ultima sfida, la finale di Coppa di Germania persa contro l'irresistibile Bayern. Un finale di stagione amaro poiché chiuso con un quinto posto in Bundesliga che significa esclusione dalla Champions. A meno che non si vinca questa Europa League.

COME ARRIVANO I RANGERS - La squadra ha ripreso a giocare e lo scorso weekend è partito il campionato scozzese, edizione 2020-21. Ricordiamo tuttavia che la squadra di Gerrard è rimasta senza calcio giocato per ben cinque mesi. Impazza il mercato: riscattato Ianis Hagi, sul fronte uscite occhio a Morelos che ha molte pretendenti.

Probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic; Aribo, Kamara, Davis; Hagi, Morelos, Kent