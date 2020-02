vedi letture

Leverkusen, Tah nel mirino di Atletico e Arsenal. Ha una rescissoria da 40 milioni di euro

In questa stagione Jonathan Tah, centrale difensivo del Bayer Leverkusen, si sta imponendo non solo come un dei migliori della propria squadra nel ruolo, ma anche come uno dei giocatori più forti dell'intera Bundesliga. Con una clausola rescissoria da 40 milioni di euro il giocatore classe 1996 si prospetta come uno dei prossimi protagonisti del calciomercato 2020.

In questo senso, stando a quanto riportato da SportBild due top club europei si sono già mossi sul giocatore. Arsenal e Atletico Madrid avrebbero, infatti, inserito il nome di Tah nel novero degli obiettivi in vista della prossima stagione.