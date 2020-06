Levski, che problema lo stadio aperto: 13mila biglietti venduti, ma 5mila posti disponibili

vedi letture

La riapertura degli stadi al 30% della loro capienza in Bulgaria, decisa ieri dal Ministero della Sanità, mette nei guai il Levski Sofia. Il club della capitale in vista della sfida contro i campioni in carica del Ludogorets Razgrad aveva messo in vendita dei biglietti virtuali certo che la gara si disputasse a porte chiuse. Un'iniziativa a cui avevano aderito 13mila tifosi che avevano acquistato i ticket per aiutare la propria squadra che vive un periodo di grande difficoltà finanziaria. Ora però, in base ai nuovi decreti, alla gara potranno assistere 5mila spettatori rispettando le distanze di sicurezza. Da qui il dilemma su chi fare entrare allo stadio visto che solo un terzo degli acquirenti dei biglietti virtuali potrà realmente assistere alla gara dal vivo.