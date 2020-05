Levski Sofia a rischio fallimento. Il 13 maggio si dimetterà lo staff tecnico del club

vedi letture

E’ un vero e proprio terremoto quello che dovrebbe stravolgere il volto del Levski Sofia nei giro di pochi giorni. Come riportato da Sportal, infatti, il prossimo 13 maggio tutto lo staff del club, dal direttore esecutivo Pavel Kolev, al direttore sportivo Ivaylo Petkov, fino ad arrivare al tecnico Petar Hubchev (che lavora dallo scorso gennaio senza ricevere stipendio) rassegneranno le proprie dimissioni per non gravare ulteriormente sulle casse della società a serio rischio fallimento se non troverà presto un acquirente.