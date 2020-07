Levski Sofia, servono 2,2 milioni entro domani o arriverà l'esclusione dalle coppe europee

Ore frenetiche in casa Levski Sofia. Il club bulgaro infatti entro domani deve trovare 2,2 milioni di Lev (circa 1,1 milioni di euro) per evitare di essere estromesso dalla coppe europee da parte della UEFA. Una situazione molto difficile come rivela anche il direttore esecutivo del club Pavel Kolev alla stampa bulgara: “Non c’è nulla di incoraggiante nella situazione finanziaria del club, al momento le entrate sono derivate solo da donazioni e vendita di merchandising anche se speriamo che presto possano arrivare anche i soldi della vendita di biglietti. - continua Kolev – Dobbiamo trovare 2,2 milioni entro domani per coprire i debiti verso il personale altrimenti molto probabilmente la UEFA ci impedirà di giocare in Europa per uno o due anni”.