Lewandowski all'ultimo respiro punisce il Leverkusen! Il Bayern si riprende il primo posto

In Bundesliga il Bayern Monaco ha trionfato 2-1 in casa del Bayer Leverkusen nello scontro diretto riprendendosi la vetta della classifica. Un successo arrivato su un erroraccio di Tah nel finale e grazie al solito gol di Lewandowski che ha punito la squadra di Peter Bosz all'ultimo minuto di recupero. Eppure i bavaresi erano andati sotto per il gol di Schick dopo 14 minuti dall'inizio del match ma prima dell'intervallo ci aveva pensato sempre Lewandowski a riportare il match in parità. Nel finale poi ancora il polacco ha riportato l'ordine in Bundesliga segnando il gol da tre punti che permette al Bayern di salire a 30 punti e lasciare il Leverkusen a quota 28.