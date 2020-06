Lewandowski capocannoniere di Bundesliga per la quinta volta di fila: ora punta Gerd Muller

Con 34 gol in 31 gare, Robert Lewandowski ha chiuso la Bundesliga vincendo il titolo di capocannoniere per la quinta volta di fila. Ennesimo record per il giocatore polacco che nella scorsa giornata contro il Friburgo era diventato il giocatore straniero ad aver segnato più gol in una stagione del campionato tedesco. Lewandowski ora ha davanti solo Gerd Muller che riuscì ad essere il miglior marcatore della Bundesliga per ben sette volte di fila.

I believe that the most beautiful moments are yet to come⚽😄🤜🤛 Thank you for your support🙏 pic.twitter.com/E8rrvS2UHY

— Robert Lewandowski (@lewy_official) June 27, 2020