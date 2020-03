Lewandowski. "CR7 e Ramos mi chiesero di andare al Real. Voglio fare sempre gol"

In un'intervista rilasciata a Sport, Robert Lewandowski ha parlato dei numerosi tentativi del Real Madrid di metterlo sotto contratto, in particolare l'episodio accaduto tre anni fa, quando Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos gli chiesero di trasferirsi: "Sì, è vero. Ma giocare in Spagna o in qualsiasi altro Paese, in un altro Grande club, per me non è la cosa più importante. Al Bayern ho raggiunto il mio massimo livello e voglio ancora continuare a fare bene. Chiedo e voglio sempre la palla. Se ho segnato un gol, ne voglio fare subito un altro. Se ne ho realizzati tre, devo fare il quarto. A volte i compagni di squadra mi dicono: 'Non ti rendi conto che abbiamo un'altra partita tra 2-3 giorni? Ma per me, se ti diverti e ami questo sport, se ami segnare gol, non è mai abbastanza".