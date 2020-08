Lewandowski e il segreto dei suoi gol: "Concentrazione, allenamento e vietato pensare"

vedi letture

Questa edizione della Champions League ha confermato, se ve ne fosse stato ancora bisogno, l'istinto da cannoniere di Robert Lewandowski. Su questo il centravanti polacco del Bayern Monaco si è espresso nel corso di una lunga intervista rilasciata a France Football: "Il 90% dei gol è determinato dalla testa e dal tuo livello di concentrazione. Se sei stanco il pensiero è automaticamente più lento e il lasso di tempo a disposizione si riduce. In area di rigore abbiamo solo 0,1 o 0,2 secondi per pensare, decidere e interagire con la palla. Per questo è fondamentale l'allenamento, perché è lì che costruisci i movimenti e li rendi automatici. Che sia di destro o di sinistro non importa. Devi essere pronto. Senza neanche pensarci, devi farlo. Al contrario, se pensi troppo a ciò che vuoi fare diventa controproducente perché il tuo corpo dovrebbe fare la cosa giusta automaticamente. Se vuoi vincere una partita sono determinanti i dettagli, anche i più piccoli perché fanno la differenza. La concentrazione e l'attenzione ai dettagli sono fondamentali".