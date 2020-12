Lewandowski miglior giocatore del 2020, Cionek ne aveva svelato il segreto: "La dieta particolare"

vedi letture

Qual è il segreto di Robert Lewandowski? Il polacco, classe 1988, sta vivendo un momento magico della sua carriera e ieri ha vinto il premio FIFA The Best, come miglior giocatore dell'anno. A svelare qualche dettaglio sulla vita del giocatore del Bayern ci ha pensato un compagno di Nazionale, Thiago Cionek. Il difensore della Reggina, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a ESPN, confidò: "Robert mi ha detto che la sua carriera è cambiata quando cominciò a giocare con la Nazionale e nei top club. Fu allora che modificò radicalmente il suo regime alimentare. Sua moglie è una famosa nutrizionista e molti giocatori della Polonia si rivolgono a lei, almeno in cinque seguono la stessa dieta. Il giorno della partita assume un sacco di proteine: a colazione mangia sempre tonno, poi evita tutto ciò che contiene glutine e lattosio. Il giorno prima della partita, dopo cena, mangia sempre un piatto di budino di riso per riempirsi di carboidrati e glucosio. Nei giorni di "recupero" mangia verdure e avocado".