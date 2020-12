Lewandowski nella storia della Bundesliga: superata quota 250 gol, solo 2 meglio di lui

Con la doppietta realizzata ieri nella sfida vinta per 2-1 contro il Wolfsburg, Robert Lewandkowski ha raggiunto quota 251 reti in Bundesliga. Un traguardo, quello dei 250 gol, superato nella storia solo da due giocatori: Gerd Muller (356) e Klaus Fischer (268), che è nel mirino dell'attaccante polacco.

365 - Only Gerd Müller (365) and Klaus Fischer (268) have scored more goals than the @FCBayern striker in the history of the German Bundesliga. Target. pic.twitter.com/7Izvf0XZQk

— OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2020