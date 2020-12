Lewandowski vince il FIFA The Best: "Merito del lavoro di squadra". Rivedi le sue parole

vedi letture

Robert Lewandowski è stato premiato come miglior giocatore del 2020, ricevendo così per la prima volta il prestigioso FIFA The Best. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha battuto Messi e Cristiano Ronaldo: "Sono orgoglioso di aver vinto questo premio, che è frutto dal lavoro di squadra. È stato incredibile riuscire a vincere tutti insieme. È una sensazione stupenda, sono felice di essermi trovato in selezione accanto a Messi e Cristiano Ronaldo".