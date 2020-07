Leyton Orient, che sorpresa in allenamento: c'è Yaya Tourè. Ma il suo acquisto è impossibile

Questa mattina una vera e propria sorpresa ha colto di sprovvista i tifosi del Leyton Orient, club che milita in League Two, l'ultima divisione professionistica d'Inghilterra. Ad allenarsi con la maglia del club inglese c'era infatti l'ex Liverpool e Barcellona Yaya Tourè, classe '83 reduce dall'esperienza cinese con il Qingdao Huanghai. Nessun acquisto in vista, ma solo una cortesia che il club inglese ha fatto all'ivoriano che potrà così allenarsi e tenersi in forma in vista di una chiamata da qualche club prima di chiudere la propria carriera da calciatore.

? Who have we got here then?

It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.

There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y

— Leyton Orient (@leytonorientfc) July 24, 2020