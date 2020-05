Leyton Orient, Harry Kane sponsorizza il club che l'ha fatto esordire per tre buone cause

Harry Kane sponsorizza il Leyton Orient e lo fa per tre buone causa: la prima divisa porterà un messaggio di ringraziamento ai lavoratori in prima linea che affrontano la pandemia di coronavirus. La seconda e la terza divisa daranno spazio agli enti benefici Mind (organizzazione per la salute mentale in Inghilterra e Galles) e Haven House Children's Hospice (assistenza ai bambini gravemente malati o con condizioni di limitazione della vita).

La squadra porterà questi sponsor per la stagione 2020/21 e il 10% del ricavato di ogni maglia venduta andrà alle rispettive cause.

Harry Kane, 26 anni, fece il suo esordio fra i professionisti proprio al Leyton Orient, nel 2011. In merito ha dichiarato: "Sono nato e cresciuto solo a un paio di miglia dallo stadio Orient e sono davvero felice di avere l'opportunità di restituire qualcosa al club che mi ha dato l'opportunità di esordire fra i professionisti".

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3

— Harry Kane (@HKane) May 14, 2020