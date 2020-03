Libertadores, Zaracho regala il successo al Racing. Pato-gol, ma il Sao Paulo cade in Perù

Alexandre Pato in gol per il Sao Paulo all'esordio in Libertadores. Ma non basta ai suoi, clamorosamente sconfitti in Perù dal Deportivo Binacional (2-1). Successo per il Nacional Montevideo a Lima contro l'Alianza, gol di Santiago Rodriguez dopo un minuto. Successo di rimonta del Racing Avellaneda sul campo dell'Estudiantes de Merida: 2-1 con Reniero e l'obiettivo del Milan Zaracho a ribaltare il gol di Rivas.

Questo il quadro della prima giornata

Gruppo A

Barcelona (Ecuador)-Independiente del Valle (Ecuador) 0-3

Junior (Colombia)-Flamengo (Brasile) 1-2

Gruppo B

Tigre (Argentina)-Palmeiras (Brasile) 0-2

Guarani (Paraguay)-Bolivar (Bolivia) 2-0

Gruppo C

Atlético Paranaense (Brasile)-Penarol (Uruguay) 1-0

Jorge Wilstermann (Bolivia)-Colo Colo (Cile) 2-0

Gruppo D

LDU Quito (Ecuador)-River Plate (Argentina) 3-0

Binacional (Perù)-Sao Paulo (Brasile) 2-1

Gruppo E

Internacional (Brasile)-Universidad Catolica (Cile) 3-0

América de Cali (Colombia)-Gremio (Brasile) 0-2

Gruppo F

Estudiantes de Merida (Venezuela)-Racing Avellaneda (Argentina) 1-2

Alianza Lima (Perù)-Nacional (Uruguay) 0-1

Gruppo G

Defensa y Justicia (Argentina)-Santos (Brasile) 1-2

Delfin (Ecuador)-Olimpia (Paraguay) 1-1

Gruppo H

Independiente Medellin (Colombia)-Libertad (Paraguay) 1-2

Caracas (Venezuela)-Boca Juniors (Argentina) 1-1