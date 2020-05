Liga, 8 club hanno ricorso all'ERTE. Premier Spagna: "Prolungato fino al 30 giugno"

vedi letture

"Ieri abbiamo raggiunto un accordo per estendere l'ERTE fino al 30 giugno e questo è molto importante. In questa fase di riduzione del lavoro, la cosa fondamentale è vedere come i lavoratori si ricongiungeranno alla propria attività". Così il Premier spagnolo Pedro Sanchez in merito all'emergenza Coronavirus in Spagna. Un discorso generale, il suo, ma che comprende anche il calcio e alcune società del campionato spagnolo.

Otto club di Liga infatti hanno deciso di ricorrere all'ERTE, ossia il regolamento sull'occupazione, nel quale il contratto viene temporaneamente sospeso o viene effettuata una riduzione dell'orario di lavoro in un determinato periodo. Quando un'azienda si affida all'ERTE, parte dello stipendio del dipendente è pagata dallo Stato. Nel caso del massimo campionato spagnolo vi hanno fatto ricorso Barcellona, ​​Atlético de Madrid, Siviglia, Alaves, Valencia, Espanyol, Granada e Osasuna.