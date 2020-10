Liga, 8^ giornata: Eibar-Cadice 0-2. Negredo e Sanchez portano i Limoneros in vetta

Terza vittoria nelle ultime cinque gare per il Cadice nell’anticipo dell’8^ giornata di Liga in casa dell’Eibar. DI Negredo al 36’ e Sanchez al 39’ le reti della vittoria degli ospiti che, in attesa delle altre gare, agganciano al primo posto in classifica la Real Sociedad con 14 punti.