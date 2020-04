Liga, accordo tra Federazione e giocatori: se si riparte, si dovrà giocare almeno ogni 72 ore

La salute dei giocatori non si negozierà. Il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales non ha dubbi: la Liga non giocherà ogni 48 ore per poter terminare la stagione sospesa. La decisione è stata presa di comune accordo con l'AFE, l'associazione calciatori spagnola: nel pomeriggio le parti in causa hanno effettuato una riunione per capire come agire in merito alla ripresa dei campionati iberici. La salute non si discute, si ripartirà solo quando lo deciderà il Governo.

La RFEF ha rifiutato la proposta di giocare ogni 48 ore nella stagione più calda, per evitare problemi e compromettere il regolare svolgimento dei match. Serve poter recuperare, dunque si scenderà in campo ad una distanza di almeno 72 ore. Inoltre verranno effettuate due pause, una per tempo, per permettere ai calciatori di idratarsi nel modo corretto. Nel comunicato non ci sono indicazioni sull'apertura al pubblico, ma come riportato da AS molto probabilmente si giocherà a porte chiuse almeno fino a settembre.