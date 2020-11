Liga, altro pareggio per Levante ed Elche: al Ciutat de Valencia finisce 1-1

Quarto pareggio di fila per il Levante, secondo per l'Elche. La prima partita di Liga in questo sabato finisce 1-1 al Ciutat de València. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Melero su assist di Campana. Nella ripresa la rete del pari la firma Tete poco dopo l'ora di gioco. Il Levante sale a quota 7 punti, penultimo con Huesca e Celta Vigo, mentre l'Elche sale al settimo posto, a pari punti (12) con il Real Betis.

Levante-Elche 1-1 - 12' Melero (L), 64 Tete (E)

Oggi, ore 16.15: Villarreal-Real Madrid

Oggi, ore 18.30: Siviglia-Celta Vigo

Oggi, ore 21: Atletico Madrid-Barcellona

Domenica, ore 14: Eibar-Getafe

Domenica, ore 16.15: Cadice-Real Sociedad

Domenica, ore 18.30: Granada-Valladolid

Domenica, ore 21: Alaves-Valencia

Lunedì, ore 21: Athletic Club-Betis Siviglia