Liga, altro stop per il Valencia: con il Granada rimonta e poi si fa raggiungere sul 2-2

Dopo tre sconfitte di fila, un altro stop per il Valencia che in casa del Granada non è andato oltre l'1-1. Nonostante il vantaggio dei padroni di casa firmato da Fernandez su rigore, la squadra di Garitano prima ha pareggiato con Vallejo e poi ha rimontato Guedes ma nel finale di gara il Granada ha impattato per 2-2 grazie al gol di Fede. Con questo pareggio Valencia e Granada salgono a 47 punti.