Liga, ancora uno stop per il Real che perde la vetta: il Levante vince 1-0

Secondo stop consecutivo per il Real Madrid che è stato battuto 1-0 dal Levante. Dopo il 2-2 rimediato la scorsa domenica al Bernabeu contro il Celta Vigo, la squadra di Zidane non è riuscita a tornare alla vittoria ed è stata sconfitta di misura a causa del gol di Morales che ha regalato i tre punti al Levante, il quale con questo successo sale a 29 punti in classifica. Brutto ko invece per il Real Madrid che scende al secondo posto e perde la vetta restando a 53 punti, a -2 dal Barcellona ora prima e con due punti di vantaggio.

Questo il programma completo del 25° turno di Liga

21 FEBBRAIO

Betis - Maiorca 3-3

22 FEBBRAIO

Celta Vigo - Leganes 1-0

Barcellona - Eibar 5-0

Real Sociedad - Valencia 3-0

Levante - Real Madrid 1-0

23 FEBBRAIO

12:00 Osasuna - Granada

14:00 Alaves - Ath. Bilbao

16:00 Valladolid - Espanyol

18:30 Getafe - Siviglia

21:00 Atl. Madrid - Villarreal