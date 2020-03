Liga, ancora uno stop per il Villarreal. Leganes vittorioso in rimonta

Si è concluso il match di Liga iniziato alle ore 18:30 tra Villarreal e Leganes. Gli ospiti si sono imposti per 2-1 in rimonta all’Estadio de la Ceramica. Villarreal avanti dopo appena 5’ di gioco con Moreno, poi una doppietta di Oscar nella ripresa ha ribaltato il risultato. Successo importante per il Leganes che torna a sperare nella permanenza nella massima categoria del calcio spagnolo. Brutta battuta d’arresto, invece, per il Sottomarino Giallo - il terzo consecutivo - che perde l’occasione per accorciare sulla zona coppe.

Il programma completo del 27° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Alavés-Valencia 1-1

Sabato

13:00 Eibar - Maiorca 1-2

16:00 Atl. Madrid - Siviglia 2-2

18:30 Barcellona - Real Sociedad 1-0

21:00 Getafe - Celta Vigo 0-0