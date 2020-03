Liga, ancora uno stop per l'Atletico Madrid: è 1-1 in casa dell'Espanyol

Ancora uno stop per l'Atletico Madrid in campionato. La squadra di Simeone infatti non è andata oltre l'1-1 in casa dell'Espanyol e rallenta ancora in classifica. Dopo il vantaggio dei padroni di casa arrivato con l'autogol di Savic, nella ripresa i colchoneros hanno trovato il pari con la rete di Saul Niguez e con questo punto l'Atletico sale a 44 punti e l'Espanyol resta ultimo ma sale a quota 20.

Il programma completo del 26° turno di Liga:

Venerdì

Real Sociedad-Valladolid 1-0

Sabato

Eibar - Levante 3-0

Valencia - Betis 2-1

Leganes - Alaves 1-1

Granada - Celta Vigo 0-0