Liga, Ansu Fati e il solito Messi stendono il Leganes: vittoria interna del Barcellona

Un gol per tempo e il Barcellona supera il Leganes. Nel testa-coda del Camp Nou, i blaugrana si sono imposti per 2-0 e hanno allungato a +5 il Real Madrid in vetta alla classifica. Le marcature sono state aperte da Ansu Fati mentre nella seconda frazione di gara il solito Leo Messi su calcio di rigore ha firmato il raddoppio. Giovedì si attende la replica della formazione di Zidane in casa contro il Valencia.