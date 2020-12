Liga, anticipo 19^ giornata: Athletic in 10 per 80', il Real Madrid vince 3-1 col solito Benzema

Importante successo in Liga del Real Madrid contro l'Athletic Bilbao. Un anticipo, quello di questa sera, della 19esima giornata che per le altre squadre si terrà a metà gennaio ma che Blancos e baschi hanno disputato oggi per poter essere liberi il 13 ed il 14 gennaio per la final four di Supercoppa di Spagna (Barcellona e Real Sociedad si affronteranno domani). 3-1 il finale per gli uomini di Zidane che hanno la meglio sui baschi ridotti in 10 fin dal 13esimo minuto a causa dell'espulsione di Raul Garcia. Vantaggio merengues nel recupero del primo tempo con Toni Kroos, pareggio di Capa in apertura di ripresa. Poi, il solito Karim Benzema: prima il gol del 2-1 al 74, quindi il definitivo 3-1 nel recupero.

Questa la classifica di Liga dopo 13 giornate:

Real Sociedad 26

Atletico Madrid 26**

Real Madrid 26

Villarreal 22

Siviglia 19**

Granada 18*

Cadice 18

Barcellona 17**

Celta Vigo 16

Betis 16

Eibar 15

Valencia 14

Athletic Bilbao 14

Elche 14**

Alaves 14

Getafe 13*

Valladolid 13

Levante 11*

Huesca 11

Osasuna 11*

* una partita in meno

** due partite in meno