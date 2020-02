vedi letture

Liga, Athletic Bilbao rimontato: l'Alaves vince al 90', decide l'ex milanista Ely

Si conclude con una vittoria in extremis da parte dei padroni di casa la sfida tra Alaves e Athletic Bilbao, valida per la 25esima giornata della Liga. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 17’ con Garcia, ma si sono fatti rimontare prima dalla rete di Perez su rigore alla mezz’ora del primo tempo, poi dal gol vittoria firmato dall’ex Milan Rodrigo Ely in pieno recupero. L’Athletic resta dunque undicesimo a quota 31 punti e viene avvicinato proprio dall’Alaves, che insegue con un punto in meno.

Questo il programma completo del 25° turno di Liga

21 FEBBRAIO

Betis - Maiorca 3-3

22 FEBBRAIO

Celta Vigo - Leganes 1-0

Barcellona - Eibar 5-0

Real Sociedad - Valencia 3-0

Levante - Real Madrid 1-0

23 FEBBRAIO

Osasuna - Granada 0-3

Alaves - Ath. Bilbao 2-1

16:00 Valladolid - Espanyol

18:30 Getafe - Siviglia

21:00 Atl. Madrid - Villarreal