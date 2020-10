Liga, buona la seconda per il Barcellona: i blaugrana vincono 3-0, Pjanic in panchina

Seconda vittoria consecutiva per il Barcellona di Ronald Koeman, che si impone 3-0 contro il Celta Vigo. In gol il solito Ansu Fati, che dopo 11' sblocca la sfida: al 42' doppio giallo di Lenglet e rosso, con i catalani in dieci uomini per un tempo intero. Al 51' l'autogol di Olaza ha spianato la strada agli azulgrana, mentre al 95' Sergi Roberto ha chiuso definitivamente la pratica. Panchina per Miralem Pjanic, che nelle prime due sfide di campionato ha giocato soltanto dieci minuti.