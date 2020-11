Liga, clamoroso ko del Real Madrid: il Valencia vince 4-1 con tre rigori e un autogol

Clamorosa sconfitta per il Real Madrid, battuto 4-1 al Mestalla dal Valencia. Eppure i blancos erano passati in vantaggio con Benzema al 23' ma poi sono stati rimontati dal rigore di Soler e l'autogol di Varane prima dell'intervallo. Nella ripresa altri due rigori per il Valencia e dunque tripletta di Soler che ha affossato il Real Madrid, il quale mai aveva subito tre rigori contro in una sola gara di campionato. Con questo successo il Real non si avvicina alla vetta della classifica e resta a 16 punti mentre il Valencia sale a quota 11 e torna alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio.