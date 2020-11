Liga, Elche e Cadiz si dividono la posta: a Boye risponde Alvaro per l'1-1

E' terminata 1-1 la sfida tra Elche e Cadiz, anticipo del sabato di Liga. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 38' con Boye che prima dell'intervallo si è fatto espellere per doppio giallo lasciando in dieci in suoi. Con un uomo in più il Cadiz è riuscito a trovare solo il pareggio al 55' con Alvaro e con questo pareggio torna a fare punti dopo due sconfitte di fila e sale 15 punti. Terzo pareggio di fila per l'Elche che sale a quota 13.