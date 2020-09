Liga, finisce a reti inviolate la sfida Alaves-Getafe: 0-0. Azulones con quattro punti in tre gare

vedi letture

Finisce a reti inviolate la sfida valida per la terza giornata di Liga tra Alaves e Getafe: 0-0 il risultato finale del match disputato all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria. Quattro punti in classifica per i madrileni e uno per i baschi, nonostante questi ultimi abbiano disputato una partita in più rispetto agli avversari odierni (tre contro due).