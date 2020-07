Liga, i risultati al 45': Betis in 10 per il rosso a Fekir, 0-0 tra Valladolid e Levante

vedi letture

Si chiudono i primi tempi in Liga, con il Betis sotto sia nel punteggio che negli uomini: al Benito Villamarin Villarreal in vantaggio grazie alla doppietta di Moreno, cartellino rosso a Fekir per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti. Nell'altra sfida punteggio ancora bloccato sullo 0-0, Valladolid e Levante per il momento non hanno ancora trovato il gol.

Betis - Villarreal 0-2 (7', 30' Moreno)

Valladolid - Levante 0-0