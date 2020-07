Liga, i risultati dell'ultima giornata: pari Real, vincono Atletico e Siviglia. Si salva il Celta Vigo

E' andata in scena l'ultima giornata di Liga con il Real Madrid, che già sicuro del titolo, non è andato oltre il 2-2 in casa del Leganes. Nonostante il pareggio però la squadra di Aguirre non è riuscita a salvarsi per un punto, conquistato dal Celta Vigo nello 0-0 in casa dell'Espanyol e decisivo per rimanere nella massima serie spagnola. Chiude vincendo il Siviglia, che ha superato 1-0 il Valencia, mentre il Granada è riuscito a balzare al sesto posto che vale l'Europa battendo 4-0 l'Athletic e approfittando del ko per 1-0 del Getafe in casa del Levante. 1-1 infine tra Atletico Madrid e Real Sociedad.

LIGA - TURNO 38

Alaves-Barcellona 0-5

Valladolid-Real Betis 2-0

Villarreal-Eibar 4-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 1-1

Espanyol-Celta Vigo 0-0

Granada-Athletic Bilbao 4-0

Leganes-Real Madrid 2-2

Levante-Getafe 1-0

Osasuna-Maiorca 2-2

Siviglia-Valencia 1-0