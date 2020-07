Liga, i risultati delle 19.30: il Maiorca riapre la corsa salvezza, il Leganes si complica la vita

Vittoria importantissima per il Maiorca che conquista tre punti fondamentali contro il Levante e si porta a -3 dall'Alaves, impegnato domani con il Real Madrid. Si riapre dunque la lotta salvezza in Liga, anche se il Leganes si è complicato la vita con il pareggio per 0-0 contro l'Eibar. A tre giornate dal termine tutto è ancora in bilico, soprattutto nella parte bassa della classifica.