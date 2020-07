Liga, i risultati delle due partite delle 19.30: Osasuna corsaro, vince in rimonta la Real Sociedad

vedi letture

Terminate da qualche istante le due partite in programma alle ore 19.30 nel calendario del 33° turno di Liga spagnola. Da una parte vittoria piena dell'Osasuna in casa dell'Eibar, con la squadra di Pamplona che di fatto si è guadagnata l'anticipata salvezza. Vince in rimonta invece la Real Sociedad, andata sotto nel primo tempo contro l'Espanyol per via del gol segnato da David Lopez, ex Napoli, prima di ribaltare tutto nella ripresa grazie ai gol di Willian Jose e Isak. Baschi che con questi tre punti agganciano il settimo posto.

Eibar - Osasuna 0-2

6' e 74' Garcia

Real Sociedad - Espanyol 2-1

10' Da. Lopez (E); 56' Willian Jose (R); 84' Isak (R)