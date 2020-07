Liga, i risultati delle ore 19.30: terzo ko consecutivo per il Valencia, vince ancora il Granada

Crolla ancora il Valencia. Nella sfida interna contro l'Athletic Bilbao finisce 2-0 grazie alla doppietta di Raul Garcia: decimo posto in classifica, ma al momento la qualificazione alle competizioni europee non è ancora compromessa. Torna al successo il Granada che vince 2-0 contro l'Alaves grazie alle marcature di Antonin e Soldado: sconfitta pesante per i padroni di casa che ora dovranno guardarsi le spalle per evitare la retrocessione.

I risultati delle ore 19.30 :

Valencia - Athletic Bilbao 0-2

Alaves - Granada 0-2