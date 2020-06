Liga, set and match per il Celta Vigo: nello scontro salvezza con l'Alaves finisce 6-0

Doveva essere uno scontro salvezza, ma è stato un monologo da parte del Celta Vigo. Nel match del Balaidos finisce 6-0 per i padroni di casa, con Murillo e Iago Aspas che indirizzano la sfida già dopo 20'. Decisiva l'espulsione per gli ospiti, in un minuto Rafinha trova la doppietta personale e il 4-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa non arriva la reazione dell'Alaves e il Celta chiude l'opera: prima Nolito su rigore, poi Mina a 4' dal termine regalano una vittoria importantissima in chiave salvezza. I galiziani si allontanano dalla zona rossa e tirano un sospiro di sollievo, con la Real Sociedad sarà fondamentale vincere. L'Alaves non rischia, ma bisognerà blindare la categoria nel minor tempo possibile.