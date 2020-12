Liga, il Barcellona ritrova la vittoria: 1-0 al Levante, decide il solito Messi

Dopo il brutto ko in Champions League contro la Juventus, il Barcellona ritrova la vittoria almeno in campionato. La formazione blaugrana ha battuto oggi per 1-0 il Levante in un match valido per la 13esima giornata della Liga. Decisivo un gol del solito Messi al 76'. Con questo risultato i blaugrana tornano a conquistare i tre punti in patria: non succedeva dallo scorso 21 novembre contro l’Osasuna. Rilanciate le ambizioni di classifica della formazione di Koeman, mentre il Levante resta invece terzultimo in campionato.