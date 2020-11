Liga, il Barcellona ritrova la vittoria in campionato: Betis travolto 5-2, doppietta di Messi

Dopo due sconfitte e un pareggio, il Barcellona ha ritrovato la vittoria in campionato battendo 5-2 il Betis Siviglia. Senza Messi che è partito dalla panchina ed è entrato ad inizio ripresa, nel primo tempo i blaugrana hanno trovato il vantaggio con Dembele ma poi hanno sbagliato un rigore con Griezmann e si sono fatti raggiungere sull'1-1 da Sanabria. Nella ripresa, con l'entrata in campo della Pulce, i blaugrana hanno trovato la via del gol per altre quattro volte grazie alla doppietta dell'argentino e alle reti di Griezmann e Pedri. Con questo successo il Barcellona sale a 11 punti e ora ha sei punti di distanza ma con due gare in meno, dalla Real Sociedad prima, mentre il Betis resta a quota 12.