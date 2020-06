Liga, il Barcellona spreca a Vigo: solo 2-2 con il Celta. Per Arthur una manciata di minuti

Due volte avanti e due volte raggiunti. La trasferta di Vigo rischia di costare cara al Barcellona che non va oltre al pari in casa del Celta. Dopo 20 minuti è Suarez a sbloccare il match su assist di Messi e decidere il primo tempo. A inizio ripresa però Smolov, su assist di Yokuslu, trova la zampata per il pari che dura 17 minuti prima che la coppia Messi-Suarez risultasse nuovamente decisiva con la doppietta dell’uruguayano. All’88° la doccia fredda con Iago Aspas che segnava e fissava il risultato sul 2-2. Ora i catalani hanno solo un punto di vantaggio sul Real Madrid che giocherà domani contro l’Espanyol fanalino di coda della Liga. Per il futuro juventino Arthur solo una manciata di minuti nel finale.

Classifica: Barcellona* 69, Real Madrid 68. Atletico Madrid 55, Siviglia* 54, Getafe 49, Villarreal 48, Real Sociedad 47, Valencia 46, Athletic Bilbao* 45, Granada 43, Osasuna 38, Levante 38, Betis 37, Valladolid* 35, Alaves 35, Celta Vigo* 34, Eibar 32, Maiorca* 26, Leganes 25, Espanyol 24

* una gara in più