Liga, il Betis è nei guai: Celta Vigo in vantaggio al 45' nella sfida salvezza

Un momento davvero negativo per il Betis, che dalla ripresa del campionato ha avuto un crollo verticale. Gli andalusi, impegnati questo pomeriggio sul campo del Celta Vigo, sono in svantaggio al termine del primo tempo: al 22' ci ha pensato Nolito a sbloccare il match, direttamente su calcio di punizione. In caso di sconfitta i verdiblancos devono assolutamente guardarsi le spalle per evitare problemi nella parte finale della stagione.